Julio César Rodríguez reveló que no quiso animar el Festival de Viña del Mar: “No sé por qué no tengo esa ambición”

En un nuevo capítulo del programa de YouTube de Pamela Díaz, “Sin Editar”, Julio César Rodríguez confesó que en algún momento le ofrecieron animar el Festival de Viña del Mar...pero no quiso.

“Es que tenía que cambiarme de canal. Era un momento de cambios en TVN, también en Chilevisión, y ellos me ofrecían algo súper interesante: Matinal, un late en la noche y entre ellos el Festival de Viña”, reveló.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por La Cuarta, el animador de “Contigo en la Mañana”, afirmó que “a mí lo que menos me interesaba era el Festival de Viña realmente, quería más la cosa cotidiana, el día a día. Y Fido (productor) siempre me dijo ‘pero vas a quedar en la historia, es algo importante para los animadores’, pero no sé por qué no tengo esa ambición, es raro que no tenga esa ambición”.

Consultado por Pamela Díaz sobre qué programa le gustaría hacer, Rodríguez indicó que “soy de los late, creo a lo que mejor me gustaría tener un programa que fuera un poco más profundo con buenas conversaciones en un formato más moderno”