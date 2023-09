“Me motivaron mucho los hombres”: exparticipante de “Doble tentación” se creó perfil en plataforma de contenido para adultos

Los últimos cuatro años han sido una vorágine para Ángela Duarte, la exparticipante del reality de Mega “Doble tentación”, quien en cuestión de meses se tituló de enfermera, en 2019; ejerció su profesión en plena pandemia, terminó una relación amorosa de 10 años con el influencer Shelao, Cristóbal Álvarez; y se abrió un más que exitoso perfil en la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

“Me gusta probar y hacer nuevas cosas, soy versátil. Después de mi estadía en el reality pude ejercer mi carrera, pude tener una estabilidad económica la cual ante no tenía”, reconoce Ángela, quien en conversación con lun.com asegura estar bastante conforme con su aprendizaje del último tiempo en materia laboral y emocional.

La nueva ida de Ángela

“Me fui a hacer un internado a un hospital de La Ligua en 2018, rendí en 2019 mi examen de grado y estaba buscando trabajo cuando ocurrió la pandemia, en 2020. A veces es difícil encontrar pega sin tener mucho currículo, porque a las enfermeras les exigen mucha experiencia, pero el contexto facilitó que agarrara trabajos de los que nunca me voy a olvidar”, cuenta.

“Fue una experiencia súper loca, yo ahora me acuerdo y me pregunto cómo lo hice. Estuve un año con turnos súper matadores. Trabajar 24 horas seguidas es durísimo, sobre todo en la UCI, porque ahí no tienes tiempo ni para estirar las piernas. Era súper estresante, pero a mí me gustaba. Venía con mi título calientito, con muchas ganas de aprender”, prosigue la joven, quien agradece que su ruptura sentimental se diera en el momento en que iniciaba su aventura laboral.

“Yo había terminado una relación de 10 años y quedé quebradísima. Lo mejor que pude haber hecho fue comenzar mi vida laboral a full, porque tenía la mente distraída. Eso me ayudó a sobrellevar el duelo”, explica Ángela, una también habitual streamer de Twitch.

“Hago transmisiones en vivo. Ahí tú puedes transmitir lo que quieras y puedes recibir donaciones por parte de la gente. Pero no es mucho lo que se gana. Yo lo hago como hobby y me quedó gustando. Hago mucho contenido con ‘Valorant’, un juego de video de disparos”, señala.

De un reality show a Arsmate

Entre tanta actividad laboral y digital, prosigue Ángela, su arribo a la App de contenidos eróticos parecía cuestión de tiempo.

“Me motivaron mucho los hombres, todo el día me preguntaban si me iba a hacer un perfil. Me atreví y aunque no sentía que me iba a ir bien, la respuesta fue impresionante en términos de cantidad de suscriptores (...) la remuneración es bastante buena”, explica.

Exparticipante de “Doble Tentación” acusó uso de drogas por parte de concursantes en reality de Mega

Confirman a nuevo participante de “Tierra Brava”: deslenguado psicólogo y tiktoker se suma al reality de Canal 13

“Quedé plop, porque yo no hago fotos o sesiones explícitas, que lo encuentro súper aceptable también. Lo mío es más provocativo que explícito. No sé si será porque soy pudorosa, pero así es mi estilo”, indica.

“Lo de Arsmate es algo superfluo y esporádico, no se sabe cuánto puede durar. Yo podría tener un accidente mañana y se acabó. Para mí siempre es importante tener mi título bajo la manga y ese fue mi objetivo, entonces me quedo tranquila. Puedo retomarlo más adelante sin problemas”, prosigue.

“Algunas personas me sugirieron que no hiciera el Arsmate, por el tema mismo de ser quizás discriminada en el área laboral. Pero la verdad es que la forma en que yo abordo el Arsmate es bastante particular (...) no siento que vaya a ser algo negativo para mí en lo laboral, porque la verdad es que lo que yo expongo no son desnudos, no es pornografía. Lo que yo hago es algo bastante sutil”, finaliza.