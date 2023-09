Patricia Maldonado pide a invitados a su cumpleaños entonar tercera estrofa del Himno Nacional: “Cántenla como corresponde”

Este fin de semana estuvo de cumpleaños Patricia Maldonado y su celebración ha dado lugar a rumores como una supuesta pelea entre Raquel Argandoña y su pololo Félix Ureta, pero también momentos virales.

Uno de ellos es la petición de la cumpleañera para cantar la tercera estrofa del Himno Nacional, luego de haber entonado el Cumpleaños Feliz.

“Paren, paren. Si van a cantar la canción nacional, cántenla como corresponde”, pidió Maldonado a sus invitados, entre los que destacaban Argandoña, José Miguel Viñuela y Jordi Castell.

“Hay gente que canta el himno en su cumpleaños?”; “Están en su casa, cuál es el problema?”; “Cómo el cumpleaños de coco pacheco, pero más rasquita”, fueron algunos de los comentarios.

⚰️ Entonan 3ra estrofa del himno en el cumpleaños de Patricia Maldonado. Invitados: Viñuela, Argandoña, Castell, Campusano. Graba el abogado de presos Punta Peuco, Meza. pic.twitter.com/nj29d1U7lz — Francisco Bravo Atias (@Pancho_ancho) September 24, 2023

Por otro lado, antes de apagar las velitas de sus dos tortas, Maldonado dijo a sus invitados: “Primero, que la vida me dé la posibilidad de seguir teniendo salud, porque me dio la tremenda oportunidad después del accidente y la voy a aprovechar. No la voy a desaprovechar, voy a gozar hasta el último, guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste”.