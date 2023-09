“¡Hue... asqueroso!”: Michelson criticó un poco higiénico gesto de Jorge en ‘Gran Hermano’

Un inesperado momento protagonizaron Jorge Aldoney e Ignacia Michelson en el reality Gran Hermano Chile. Todo debido a un gesto muy poco higiénico del Míster Chile que generó una chistosa reacción de su compañera de encierro.

Resulta que ambos estaban conversando en la mesa junto a los demás participantes cuando de repente jorge le dijo “me estoy sacando un moco, déjame tranquilo”, le dijo sin asco el musculoso.

“Hueón asqueroso. Más encima lo veo y se hace el pendejo”, le replico la expolola de Marcianeke.

“No me puedo sacar un moco, hueón. Dónde me puedo sacar el maldito moco si me graban en todos lados, me lo saque aquí o en el baño. Hay cámaras en todos lados”, contestó Jorge entre risas.

El asqueroso diálogo continuó con ella diciéndole: “Jorge, límpiatelo con un pañuelo, hay confort”, le pidió.

“Ignacia, tú andas con los dos mocos afuera todo el día, y me vienes a criticar por la higiene de la que tú careces”, le alegó Jorge de vuelta.

“Yo me los saco en la ducha”, se defendió ella. “Se nota, porque he visto hueás pegadas. Me he hecho el hueón todo este tiempo, Ignacia”, le dijo el mister Chile en tono de broma, tal como consigna Página 7.

Revisa el divertido momento clickeando aquí.