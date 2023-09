Luis Mateucci es el nuevo confirmado de “Tierra Brava”: “Entro soltero, Daniela Aránguiz no me quiso cortar las alas”

Luis Mateucci, a cinco años del mediático quiebre con la española Oriana Marzoli, dice estar feliz de ingresar por su cuenta al reality “Tierra Brava” de Canal 13.

“Por suerte, ya hace rato que no dependo de Oriana. En los realities de pareja nunca funcionábamos por nosotros mismos, yo era el ex de ella y ella era mi ex, y todavía cuando sale una noticia yo soy el ex de Oriana. Ahora siento que en este programa se me va a poder ver una faceta un poco más personal, voy a poder mostrarme cómo soy solo, y que no necesito, a lo mejor, de una pareja”, sostiene Mateucci.

Y este cordobés de 35 años se define como gracioso y polémico a la vez. “Soy muy frontal, muy directo, muy peleador, pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa. O sea, cuando me buscan, me encuentran, no me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente. También soy una persona muy jodona, soy bueno para el h..., gracioso, y espero demostrar todo eso en el reality”, enumera.

¿Y Daniela Aránguiz?

Una de las mayores interrogantes sobre su ingreso al reality es su naciente relación con Daniela Aránguiz. Al respecto, Luis aclara su actual situación sentimental. “Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”, confiesa, y añade que de todos modos valora la reacción de ella cuando supo que él ingresaba al reality.

“Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo”, asegura.

Así, tras varios meses de relación con Aránguiz, Luis ingresará con la libertad de conocer a alguien más. “No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes”, manifiesta.

Así, Luis Mateucci se convierte en el décimo cuarto participante confirmado de “Tierra Brava” y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Camila Campos (Camilísima), Miguelito, Shirley Arica, Fabio Agostini, Camila Arismendi y Simón de la Costa.