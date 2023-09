Pablo Herrera reveló como dejó el alcohol: “El ayahuasca me ayudó...”

El ayahuasca (ancestral brebaje propio de países altiplánicos) fue la receta que utilizó, en Perú, el cantante nacional Pablo Herrera para superar su adicción al alcohol.

El conocido cantante visitó el programa “Sin Dios ni late” (Zona Latina) y conversó con Daniel Fuenzalida sobre su actual vida ligada al deporte, la música y los amigos.

Ad portas de cumplir 60 años, Herrera sostuvo que pasa por una crisis existencial que intenta por todos los medios superar. “Estai más cerca de la muerte. La curva va en bajada”, cuenta.

Sobre los años dice que “ahora que voy a ser tercera edad voy a tener beneficios. Mi polola me dice que nos vamos a poder estacionar en cualquier lado y que podré viajar con los viejitos de Sernatur”.

Superación de la adicción al alcohol

“Yo era curado de barra. Siempre aparecía alguna chica, el barman o alguna chica con quien conversar. Hasta hoy me junto con algunos amigos rehabilitados que nos conocimos en El Barril, un local en Vitacura donde acostumbraba a ir”, cuenta con soltura el músico.

“El tomar me ponía más conversador. Es rico el copete. Es exquisito. En vez de un Ravotril, de ansiolíticos. Siempre me gustó el copete. Hace 7 años, en todo caso, no tomo”, confesó el cano intérprete.

“Fui bien feliz”, reconoció Herrera. “Mi familia no. Mis hijas lo pasaron pésimo. Era horroroso. Agradezco tanto haber dejado el copete porque trae problemas. Ahora que no tomo despierto, el primero de todos. El estómago está bien. Ando contento”, sentenció.

Para dejar el hábito de la bebida, Pablo Herrera sostuvo que viajó a Perú donde se sometió a un tratamiento en base al ancestral brebaje llamado Ayahuasca.

El cantante no dejó pasar la oportunidad de recomendar a las nuevas generaciones a no caer en la tentación del alcohol. “Sano se vive mucho mejor”, argumentó.