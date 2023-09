Taylor Swift pagó a todos los clientes de un restaurante para que se fueran y poder tener una cita a solas con su supuesta nueva pareja

(Noam Galai/Getty Images for MTV)

Taylor Swift y Travis Kelce necesitaban un espacio a solar para su cita romántica. Después de que el dúo abandonara juntos el partido de los Kansas City Chiefs el domingo, un usuario de TikTok afirmó que la cantante, cuyo valor se estima en 740 millones de dólares, pagó para vaciar un restaurante local.

“Acabo de recibir una llamada de un amigo [en Missouri] y Taylor va a un lugar, y acaba de pagar por todos los que estaban en el restaurante para que se fueran”, alegó el fan en un video que ya fue eliminado.

“Estaban comiendo y la camarera se les acercó y les dijo: ‘Este es el trato’. Todo está pagado, pero tienes que irte ahora mismo’”, continuó. “¿Qué tan loco es esto?”

Taylor Swift al parecer ya tiene un nuevo interés romántico: Travis Kelce

El usuario de las redes sociales aclaró: “Ah, y, por supuesto, ella está con Travis Kelce”. Continuó escribiendo en un comentario que, según su amigo testigo, “un grupo de otros jugadores llegaron” al restaurante. El TikToker no nombró el establecimiento en la carga.

En julio, Travis Kelce, jugador de la NFL, acudió al Eras Tour en el Arrowhead Stadium y tenia como plan darle a Taylor Swift un brazalete con su número de teléfono, sin embargo no lo logró‼️.

Durante un podcast este mes, el deportista dio a conocer la anécdota y expresó que… pic.twitter.com/Hz7TF8xsAo — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) September 25, 2023

Los fanáticos de la múltiple ganadora del Grammy sentimientos encontrados en la sección de comentarios, y muchos calificaron la salida como un “cuento de hadas de comedia romántica”. Sin embargo, otro escribió: “Si bien me encanta esto para ella, me molestaría mucho si me presionaran para irme solo porque alguien quiere privacidad. Como, vete a casa”.

La compositora, de 33 años, enloqueció a los fanáticos cuando vio al equipo de Kelce vencer a los Chicago Bears durante el fin de semana, animando desde el palco de atletas con su madre, Donna Kelce.

El dúo no solo salió juntos, sino que los usuarios de Twitter afirmaron que incluso se alejaron del Arrowhead Stadium de Kansas City en el mismo automóvil.