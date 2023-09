“¿Te sigue gustando?”: Cony reveló si aún siente algo por Sebastián Ramírez

En las últimas emisiones de Gran Hermano, algunos participantes recordaron la prueba que tuvo que hacer Sebastián para conseguir una cena junto a Cony, la cual consistía en conseguir que tres jugadores le dieran un piquito.

Francisco, Constanza, Jennifer, Fede, Raimundo, iCata y Hans estaban hablando en el comedor cuando ‘papá Lulo’, quien fue uno de los que aceptó darle un piquito a su excompañero, dijo que él nunca había dado un beso a otro hombre.

“Para conseguir la cena tuvo que ‘comerse’ a Panchito”, lanzó el argentino, pero Cony le explicó que “debía conseguir tres piquitos, y se los dio a Pancho, Mónica y Pincoya”.

“Ahí apareció la ‘T’”, dijo Rai, refiriéndose a Trinidad, y le explicaron a Fede que Seba le había pedido un beso, quien le dijo que no, pero “ella se pasó rollos de que era verdad”, dijo Cony.

“Igual el Seba le dijo al Pancho: ‘¿Me haces un favor, me das un piquito?’, en cambio, con la ‘T’ se le acercaba y la hueviaba, le decía que tenía linda boca, entonces la otra se empezó a pasar el rollo”, añadió la bailarina.

También, contó que “yo no sabía que era penitencia, entonces quedó la cagá, llamé a la Trini, le dije qué hueá y me dice que es verdad. Le pregunté por qué no me había dicho, por qué lo andaba contando en la casa y no a mí”.

“Si tienes un mejor amigo acá adentro y sales con alguien, y esa persona te anda pidiendo besos, ¿le cuentas a tu amigo o no? Eso fue, que ella no me lo contó a mí, lo andaba diciendo en la casa”, agregó Cony.

Después, Francisco y Hans recordaron la impresión del camionero luego de haber sido besado por Sebastián: “Viejo rico, me dijo y pregunté si a él le gustaban los hombres también”, recordó Panchito, a lo que Cony respondió que “es el hombre más hetero que conozco”.

“¿Todavía te sigue gustando?”, le preguntó el papá Lulo y Cony respondió una tajante negativa. “¿Segura?”, insistió. “Sí”, finalizó ella.