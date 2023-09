¿Al Festival de Viña 2024?: Chiqui Aguayo reveló si es que volvería a pisar la Quinta Vergara

La comediante Chiqui Aguayo está pasando por un gran momento con la exposición y el éxito que ha traído el estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, el cual ha dado de qué hablar todas las semanas. Ella estuvo de invitada en el programa de entrevistas de Daniel Fuenzalida, “Sin Dios Ni Late”, en donde habló sobre su trayectoria.

En el programa realizaron un juego, y le pidieron a la comediante escoger entre dos personas. Primero, proyectaron la imagen de Alison Mandel y Natalia Valdebenito, por lo que sin dudarlo fue donde su amiga Mandel, con quien ha tenido una infinidad de proyectos juntas. Ella expresó su admiración por Valdebenito, y el animador le entregó una papita.

“¿Hay conversaciones?”

“Dentro de los nombres que suenan para el Festival de Viña del Mar, son 12 los comediantes que están dando vuelta, tuve acceso a los 12 (nombres) que está viendo la producción, y dentro de ellos estaría Natalia Valdebenito y Chiqui Aguayo”, reveló el exHuevo.

“¿Irías de nuevo a Viña, Chiqui? ¿Hay conversaciones?”, le consultó el animador, y la comediante respondió que: “no han habido conversaciones, pero parte de la producción efectivamente fue a ver mi espectáculo”.

“Yo quiero volver a Viña, pero no tengo ansiedad. Si no es este año, puede ser el otro, me gustaría volver algún día porque siento que han pasado muchas horas de escenario, y siento que lo pasaría mucho mejor. Pero, no tengo ninguna ansiedad con que sea tan pronto”, agregó.