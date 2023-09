¿Boda en puerta? Novia de Maluma luce anillo de compromiso

¿Maluma se casa? Esta es la pregunta que muchos se hacen, luego de que el artista publicó la foto de la izquierda de una mujer, luciendo un anillo, al parecer, de compromiso. A juicio de sus fans, es la mano de su novia Susana Gómez.

La pareja de colombianos no esconde su romance. El cantante de ‘Hawái’ oficializó la relación el 24 de diciembre de 2021, cuando publicó una foto con ella en sus redes y diciendo: “Gracias Santa”.

Desde ese entonces, ambos enternecen a sus seguidores con fotos en las que se les ve muy acaramelados.

Ahora, Maluma sorprendió con la foto de una mano izquierda femenina, portando un anillo que tiene una gran piedra. La fotografía está borrosa, pero se distingue la mano sobre una mesa y con el anillo en el dedo anular. Sobre la mesa, hay varias fotos del artista sonriente. La imagen está junto a otras fotos, donde se ve a la pareja en una playa paradisiaca. De texto, él escribió: “Bebé Según quien…?”.

Maluma publicó la foto de una mano izquierda femenina con un anillo y todos se preguntan si ya está comprometido (Foto: Instagram @maluma)

A menos de 24 horas de su publicación, el post de Instagram de Maluma con su novia y el llamativo anillo, ya tenía más de un millón de likes y más de cuatro mil comentarios.

“Espero que ese anillo no sea lo que pienso”, “anillo en mano izquierda”, “espero que ese anillo sea de amistad y no compromiso”, “ese anillo”, “está en la mano izquierda”, “se van a casar por que hay una anillo en una de las fotos 💍 Omg que emoción”, “por Dios mi corazón está hecho pedazos. Que vaina :/ como nos destruyes nuestros corazones, por qué tuvistes que mostrar esa foto con el anillo”, “la rocaaaaa”, fueron algunos comentarios en la publicación del artista en su Instagram.

¿Quién es Susana Gómez?

Susana Gómez es colombiana, al igual que Maluma. Es arquitecta y diseñadora de interiores. Al contrario del artista, su vida siempre ha sido muy privada.

No se sabe cómo se conocieron, pero el cantante ha expuesto que se conocen desde hace varios años. La primera vez que la presentó en uno de sus conciertos, dijo: “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”.

Maluma, de 29 años, no ha escondido su amor por ella. En los Premios Billboard de La Música Latina se hizo viral porque bajó del escenario y le dio un candente beso ante todos.

Al parecer, hay boda en puerta. Ya está la imagen del anillo, sólo falta un pronunciamiento por parte del artista o de su novia.