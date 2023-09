¿El primer amor del reality?: Participante de “Tierra Brava” puso sus ojos en Junior Playboy

Este domingo llega a las pantallas de Canal 13 el reality “Tierra Brava”, y al parecer ya estaría formándose la primera pareja dentro del encierro. Hablamos de Camila Arismendi, quien habría puesto los ojos en Junior Playboy.

La ganadora del programa de imitadores “Yo Soy” le reveló a la exseñal del angelito sobre las intenciones que tiene dentro del encierro.

“Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, aseguró, según consignó Página 7.

¿Se viene un romance?

Pero eso no fue todo, ya que la participante también contó que ya tiene un interés amoroso en “Tierra Brava” y que tiene todas las intenciones de conocerlo en profundidad.

“Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él”, comenzó declarando la imitadora.

“Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, precisó Camila.