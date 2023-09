“Es como el doble, están mimetizados”: Raquel Argandoña dio su sincera opinión sobre el nuevo pololo de Jordi Castell

En el reciente capítulo de “Tal Cual”, Raquel Argandoña se fue de tarro y reveló que Jordi Castell fue bastante bien acompañado al cumpleaños de Patricia Maldonado. En este contexto, es donde la “Quintrala” dio su sincera opinión sobre la nueva pareja del fotógrafo.

Aunque el panelista ha mantenido la identidad de su galán escondida, sí ha revelado algunos detalles sobre su romance en algunos episodios del programa de TV+.

“Este señor (Jordi) fue acompañado. Está enamorado. Ya no anda picando por aquí y por allá”, aseguró Raquel, poniendo el tema sobre la mesa.

Más adelante, agregó que su compañero “tiene un historial. Ustedes, amigos, se recordarán que antes de que fuésemos a Viña al programa Tal Cual, él estaba eternamente enamorado. Se enamora. Cómo será que no lo quiso mostrar en las redes sociales, solamente la pura cabeza, de espaldas”.

Por su parte, Jordi explicó que en el pasado cometió el error de exponer sus relaciones al ojo público, por ahora “por respeto” no lo haría.

Raquel Argandoña y Jordi Castell | Captura: TV+

¿Cómo es el pololo de Jordi?

Acto seguido, Raquel Argandoña siguió hablando sobre los ex de su amigo: “Me lo mostró y yo dije ‘no, yo a éste lo conozco’. Dije ‘este no te va a durar’. Dicho y hecho, no le duró ni dos semanas”.

“Entonces ahora él dijo ‘no, no voy a picotear más, estoy enamorado’. Todos estábamos metidos quién era este hombre que había hecho cambiar a Jordi”, explicó la conductora.

Finalmente, Raquel entregó sus impresiones sobre este desconocido hombre, asegurando que es “gente, caballero, educado, regio, buen mozo. Además, cosa muy curiosa, es como el doble de Jordi, están mimetizados. ¿Te has fijado que las parejas se mimetizan? Increíble. Se portó como un caballero”, concluyó.