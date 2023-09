Trinidad señaló cómo será volver a ver a Cony y Pincoya una vez finalizado “Gran Hermano”

Trinidad Cerda finalmente no entró en el repechaje de “Gran Hermano”, al no recibir votos de sus compañeros de reality ni tampoco ser de la preferencia de los televidentes.

Sobre la decisión de los participantes de la “casa más famosa del mundo”, así como para referirse con un cierre a la relación con Cony y Pincoya, Trini conversó con Página 7.

“No, no me pasó nada, porque la verdad es que no salí muy bien de la casa. Creo que salí en una posición bien triste”, reconoció.

En este sentido, comentó que “estaba muy angustiada dentro del encierro. No me hizo bien. Las relaciones también se empezaron a dañar. Entonces yo digo: lo entiendo, así que no me lo tomo como algo personal”.

Sobre el corolario de su relación con Cony y Pincoya, y si le agradaría reestablecer el vínculo, la tripulante de cargo fue enfática en señalar que no.

“Fíjate que no, es que ya entré en el congelado. Yo pedí mis disculpas. Ya hice mi mea culpa, que lo sigo manteniendo, pero ya hice lo que tenía que hacer”, indicó.

Al respecto, relató que “para mí entrar ese día fue cerrar el ciclo con la Pincoya. También le dije ‘me quedo con lo mejor’. La abracé, le di un beso, se emocionó y yo me quedo con lo mejor que viví en el reality”.

Trinidad manifestó que al día de hoy “estoy tranquila y eso también es estar en paz conmigo y con las relaciones que hice. Yo ya pedí mis disculpas, así que me parece que no hay nada pendiente”.

“Hasta quizás por ahí con Jorge, pero ni siquiera es algo pendiente. A Jorgito yo le tengo mucho cariño y siempre se lo voy a tener, si es que él quisiera conversar conversar cuando salga, bien”, advirtió.