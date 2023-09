“Yo creo que le hice mucho daño a mis papás”: Fran Maira recordó cuando se fue de la casa a los 19 años

La participante de “Gran Hermano”, Fran Maira, se está alistando para volver al encierro, el cual se verá en las pantallas de Chilevisión esta noche. Sin embargo, antes de esta ocasión, se sentó junto a Julio César Rodríguez para una entrevista en su programa “Síganme los buenos”.

Ella recordó cuando se fue de la su casa a los 19 años, y JC le preguntó si es que sintió miedo tras tomar esta decisión. “Fue un proceso súper traumático en mi vida haberme ido de mi casa. Cuando me fui, mis papás no me ayudaron, nadie me ayudó, me fui a vivir donde una amiga”, partió.

“Fue un proceso súper fuerte y traumático poder establecerte, y lograr escalar y construir tu castillo, es súper complicado. De a poquito me fue empezando a ir bien”, agregó Maira.

La chica reality dijo que decidió irse debido a que sus padres eran más estrictos, y ella quería poder realizar su vida con más libertad, y sin las restricciones de su casa.

Sobre cómo lo pasaron sus padres en ese momento, ella señaló que “yo creo que le hice mucho daño a mis papás cuando me fui de mi casa porque siempre todos hemos sido súper familiares, están súper presentes. Fue súper duro para ellos”, cerró.