“A mí no me vengan a vender cuentos”: Pincoya le hizo la cruz a Fede tras conocer sus votos del repechaje

El reingreso de cinco participantes que fueron eliminados a la casa de “Gran Hermano”, no cayó en gracia a muchos de los integrantes, especialmente porque le vieron la cara a viejos enemigos, y entre ellos está una de las villanas del reality, Fran Maira.

Ella tuvo una fuerte pelea con Constanza y Pincoya, horas antes de irse, y con la última casi llega a las manos. Una vez que reingresó Fran, ella mencionó a viva voz que volvió gracias a los votos de Fede y Rai, lo cual confirmó la versión de los gritos que se escucharon en la casa.

Una vez que terminaron de ingresar los participantes, Pincoya entregó su parecer sobre la llegada de Fran, especialmente cómo se tomó el voto de Fede por Maira. Ella estaba conversando con Estefi, iCata, Eskarcita, Papá Lulo y Nacha Michelson, cuando hizo sus descargos.

El descargo de la Pincoya

“El loco (Fede) estaba al lado y no hicieron nada (durante su pelea), pero es porque estaban esperando eso. No se me van a ir los chanchos pa’l monte… sí, se me van a ir, pero no al nivel como la otra vez, porque primero voy a priorizar que yo necesito estar acá por mi hijo”, aseguró.

“Pero si me las tengo que agarrar a chuchas, de todo les voy a decir (...) Pero si yo tuviera que elegir (apuntando a las camas) listo, corta, porque él igual me está haciendo la bicicleta por detrás”, señaló sin dejar claro si se trata de Rai o Fede.

“Haberme traído a la tipa culia para acá, está generando mala onda, a mí no me vengan a vender cuentos”, cerró.