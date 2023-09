Alessia dejó la grande en su reingreso a “Gran Hermano”: llegó gritando que está soltera y le tiró palo a Bambino

Alessia Traverso fue una de las participantes que logró entrar nuevamente a “Gran Hermano” tras el voto de sus compañeros en el repechaje, y llegó nada más ni nada más menos que gritando que está soltera, confirmando que dejó atrás su relación con Fernando Altamirano.

Al momento de entrar a la casa-estudio ubicada en Buenos Aires, la joven de 21 años dijo a todo pulmón: “Estoy soltera”, provocando la reacción de todos los integrantes que siguen en el encierro.

Traverso primero le contó esta primicia a Ignacia Michelson, quien le preguntó de inmediato por su estado civil. “¿Tenía razón o me equivoco?”.

“Ahora voy a brillar”, le comentó Alessia, lanzando una indirecta a su expareja. A lo que la influencer replicó: “Espero, ¡tienes que hacerlo! Tienes todo para hacerlo”, le aseguró.

Por su parte, Jennifer Galvarini bromeó con la situación y le dijo que Bambino siempre estuvo enamorada de ella, que por eso no funcionó. Sin embargo, ahora que terminaron, ella también cortaría su romance con el exjugador.

Bambino ya no sigue a Alessia

Minutos más tarde y tras haber saludado a toda la casa, los animadores conversaron con Alessia y ella dejó entrever que su término con Fernando le hizo bien.

“Ahora me siento más libre, me siento más yo, me siento más renovada (…) ¡Estoy soltera! Me siento bien”, comentó con una sonrisa en el rostro.

Sin embargo, al parecer, Fernando no se tomó para nada bien la nueva actitud de Alessia, puesto que dejó de seguir a su ahora expareja en Instagram.