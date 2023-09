Cristian Castro será papá por cuarta vez: con quién lo tendrá y quiénes son las madres de sus otros hijos

Parece que Cristian Castro será papá por cuarta vez, así lo informó el programa De primera mano, aunque el cantante no lo ha confirmado.

El periodista argentino Guillermo Barrios reveló que el cantante tendrá a su cuarto hijo con una mujer con la que tuvo una relación hace años, y ahora se está dando una nueva oportunidad.

“Parece ser que Cristian Castro estaría en pareja con una exnovia, la cual estaría embarazada”, escribió Guillermo Barrios.

La mujer sería una argentina llamada Maite Barra, y aseguró que el bebé nacerá en abril de 2024, es decir que la chica tendría dos meses de gestación.

Quiénes son las madres de los otros hijos de Cristian Castro

Valeria Liberman

Cristian Castro tuvo una relación con la abogada argentina Valeria Liberman hace años, y de hecho se casaron, y el cantante tuvo con ella a dos de sus hijos Simone Candy, quien nació en el 2005 y Mikhail Zaratustra, que nació en el 2007.

Actualmente el cantante no tiene la mejor relación con estos hijos, ya que terminó con Valeria de la peor manera, y ella ganó la custodia de los pequeños y casi no se los permite ver.

Paula Erazo

El cantante tuvo años más tarde una relación con la colombiana Paula Erazo, con quien tuvo a su tercera hija Rafaela en el 2011.

Aunque ha tenido muchas diferencias con Paula, ha podido tener una relación más cercana con su hija Rafaela, y de hecho Verónica Castro también es muy cercana a ella y comparte constantemente, mucho más que lo que lo hace Cristian.

Ahora que tendría a su cuarto hijo, le piden al cantante que se haga más responsable y sea un buen padre, ya que con los anteriores no lo ha sido.

De hecho, hace años reconoció que no era buen padre en una entrevista. “La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no”, dijo en una entrevista con Teleshow.