Critican relación de Maluma: aseguran que así comenzaron Ricky Martin y Rebecca de Alba.

Maluma no la ha tenido fácil en los últimos meses, pues mientras él se encarga de demostrar que está muy enamorado de su actual novia Susana Gómez, hay quienes dudan de su sexualidad.

Y es que en las redes se han generado intensos debates en los que atacan al cantante urbano por considerar que su relación es producto de una estrategia para disminuir los comentarios u opiniones sobre sus verdaderos gustos hasta el punto de que lo llegaron a comparar con Ricky Martin y el “affair” que éste tuvo con Rebecca de Alba.

Con ello, originó un fuerte debate, porque son cada vez más lo que aseguran que este joven de 29 años hasta podría ser bisexual, ya que hay situaciones en las que ha quedado en evidencia que podría gustar de las personas de su mismo sexo. Y aunque esto es algo que siempre han comentado los seguidores y haters del artista, éste se ha mantenido al margen de ofrecer una contundente respuesta.

Dudan de la sexualidad de Maluma y por eso critican su actual relación con Susana Gómez

“Relaciones públicas haciendo de las suyas y en 15 años lo veremos sacando su álbum de como fue que lo obligaron a ser closet”, “El es bonito físicamente pero no sé o sea no se explicar yo siento que el le da asco estar con una mujer”, “¿En serio no aprenden? Recuerden a Ricky con la de Alba, el mismo cuento y recuerden todos como terminó”.

Esos fueron los comentarios que generó la publicación en la que Maluma insinúa que estaría de compromiso con su novia Susana Gómez, pero en la que él no deja claro realmente qué es lo que está pasando entre ambos o si habrá fecha de boda, pues hasta ahora solo se ha dedicado a exponerla sin saberse el futuro de su romance.

Sobre todo, porque hay quienes aseguran que no ha habido seriedad en su relación y porque la ha expuesto por todos lados sin llegar a una confirmación de un feliz anuncio de llegar al altar tal y cómo hizo el intérprete de ‘La vida loca” con la presentadora de televisión mexicana con quien muchos aseguraron que creó una estrategia para desorientar al público sobre sus gustos sexuales.