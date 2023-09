“Está cara la vida”: Pancha Merino se sinceró sobre la postergación de su matrimonio

La actriz Pancha Merino es una de las próximas invitadas al programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Al momento de entrar, la panelista de “Tal Cual” fue consultada por su matrimonio postergado con su pareja de cinco años, Andrea Marocchino.

“150 lucas por cada invitado ¡Estay loco! Para eso me voy a vivir afuera. Está cara la vida, si vas al supermercado te compras cuatro cosas y salen 100 lucas, imagínate cuánto sale un matrimonio”, comenzó.

“Además, igual estoy bien con mi fidanzato, estamos felices, llevamos ya cinco años. Próximamente igual vamos a unirnos y vamos a irnos a vivir juntos, y más adelante nos vamos a casar, pero los dos solos nomás”, le reveló al animador.

“Mi mamá que tiene 86 años me decía ‘Panchita, no es bueno que tú te vayas a vivir con alguien si no estás casada…’, pero la verdad es que ya llevo por lo menos cinco años y medio, entonces obviamente qué más. Además, que mira, el apurado es él que se quiere ir a vivir conmigo, no yo”, aseguró Pancha Merino.