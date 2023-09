“He tenido malas experiencias en la vida... así que opté por estar solo”: Papá Lulo reveló que lleva 10 años soltero

Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo” será parte de los invitados del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde dará detalles desconocidos sobre su vida amorosa.

En este sentido, es donde el participante de “Gran Hermano” revelará cuando pilló a una de sus exparejas engañándolo.

“Como en el año 80 más o menos. Yo he sido poco pololeo. Tuve la polola que nos visitábamos en casa. Ella vivía a una distancia de más o menos 20 min en micro. Me iba a visitar siempre y yo la visitaba también. Una vez nos quedamos de juntar, pero en mi casa. Estuvimos un rato, nos tomamos un café”, recuerda.

La mujer le dijo que iba a salir a una fiesta con sus amigas, a lo que él respondió que no había ningún problema, que se podían ver otro día. Acto seguido, Panchito la acompañó a tomar la micro, pero cuando regresó a su casa, se dio cuenta de que a su pinche se le había quedado una prenda.

Por eso, el hombre atinó a tomar una micro justo detrás de la iba su polola para así poder entregarle el chaleco. Sin embargo, fue testigo de una escena que le rompió el corazón.

“Yo venía atrás en la otra micro y cuando bajó yo la vi así - Francisco realiza un gesto de abrazo con sus brazos- sabi que la miré y me puse al lado de un árbol (...) no le pude decir nada porque los pies me tiritaban”.

“No fui capaz de decirle nada. Me quedé ahí. Y yo creo que si me ocurriera de nuevo me pasaría lo mismo”, aseguró.

En ese momento, el jugador de reality de Chilevisión vio a su polola siéndole infiel.

“Tú te das cuenta cuando una persona se está besando frente a frente con otra. No es algo que tú estés dándote un beso con un amigo. Bueno, después ella comenzó a buscarme en la casa y yo me negaba, y nunca fui capaz de decirle nada.

“He tenido malas experiencias en la vida en cuanto a relaciones de pareja, así que opté por estar solo. Yo hace rato que estoy solo, como más o menos unos 10 años”, cerró Francisco Arenas.