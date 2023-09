La consecuencias económicas del final de MCC para Kike Morandé: “Creí que era rico y se acabó no más”

En el programa “Es la hora de tu podcast” el próximo invitado será Kike Morandé, que contará secretos del programa “Morandé con Compañía”, a Willy Sabor y a José Luis Martínez.

Conversando sobre el fin del programa, Morandé reveló que “me pilló tan de sorpresa que Mega me dijera de un día para otro que no iba más, que todo lo que creí que eran lucas que había juntado no eran, tuve que pagarlas, eran indemnizaciones”.

“Creí que era rico y se acabó no más”, dijo.

“Tampoco quedé en pelota, pero créeme que necesito trabajar, que el campo me dé, porque con mis ahorros no llego al final de la meta ni cagando”, sentenció.