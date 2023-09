“¿Ponerle tu apellido?”: Katy no quiere que Bruno se haga cargo del hijo de Carol en ‘Como la vida misma’

Es claro que Bruno (Andrew Bargsted) se encuentra muy enamorado de Carol (Octavia Bernasconi) en la teleserie “Como la vida misma”.

En el último capítulo de la telserie, el joven le confesó a su madre, Katy (Claudia Pérez), que se encuentra tan enamorado de Carol que incluso le gustaría hacerse cargo de la guagua que ella está esperando.

Fue ahpi que Katy no podía creer que su hijo siguiera enamorado de Carol y, de hecho, le exigió que dejara de lado las ideas que tiene sobre ella y sobre todo de hacerse cargo del bebé que su amiga espera.

“No lo puedo creer, Bruno (...) estar enamorado de ella y menos ahora. Yo no sé qué películas te estás pasando, Bruno, pero le tienes que poner stop ¿Qué quieres jugar? ¿A la familia feliz? ¿Al papá y a la mamá? ¿Ponerle tu apellido a un hijo ajeno? Tienes 17 años”, le dijo Katy a su hijo.

La pena de Bruno

“Lo he intentado por todos los medios, mamá, por todos los medios, y no puedo, no puedo, tengo a la Carol acá incrustada en el corazón y no me la puedo sacar”, le expresó como pudo Bruno a su mamá.

“Me da lo mismo sufrir un rato con tal que la Carol esté bien. Ella me necesita, mamá”, añadió entre lágrimas el adolescente. Lo cual llevó a su madre a abrazarlo.

“Por muy enamorado que estés, tú no puedes asumir un rol que no te corresponde. Tú eres demasiado chico para hacerte cargo de una niña que está embarazada”, le dijo Katy, mientras lo seguía abrazando.