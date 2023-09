Terremoto en “Gran Hermano”: Federico anunció su salida del reality de Chilevisión

Durante la transmisión en vivo de Pluto TV, uno de los participantes anunció que hoy, 28 de septiembre, abandonará la casa de “Gran Hermano”.

Hablamos de Federico Farrel, el argentino que con su personalidad conquistó a Constanza y que durante estos días ha estado en el medio de la polémica tras haber votado por Fran Maira en el repechaje.

El argentino reunió a todos sus compañeros de encierro en el living y así dar la triste e inesperada noticia.

“Chicos, en un rato van a nominar y quiero contarles que yo me voy, por eso necesito que no voten por mí. Sé que no lo iban a hacer, pero tenía que decírselos”, expresó el argentino.

Posteriormente, la producción decidió cortar la transmisión, aunque pocos segundos después, se ve como Pincoya se despide de Fede agradeciendo su buena onda.

Asimismo, Alessia le consultó si es que se iba hoy, a lo que Federico aseguró que en un rato más abandonará definitivamente la casa de “Gran Hermano”.