Angélica Sepúlveda recordó su traumático accidente: “Me tiró a una velocidad tremenda y caí de cabeza”

La “villana” más icónica de los reality show chilenos, Angélica Sepúlveda, estuvo de invitada en el último capítulo de “El Purgatorio”, en donde se sentó junto al animador Nacho Gutiérrez para hablar de un traumático episodio en su vida.

Angélica fue atropellada por un tren en Concepción, el cual la dejó en un estado grave y tuvo que aprender a caminar de nuevo. Esto sucedió en 2002 cuando ella estaba estudiando en la universidad, y fue a conseguir un material de estudio a donde un chico, por lo que tenía que cruzar la línea del tren.

“Ese día estaba lloviendo, fuimos súper rápido y no recuerdo más. Me acuerdo que tomamos la micro, me bajé, teníamos que cruzar y se apagó mi vida. Hasta el día de hoy, no he vuelto a recordar, me encantaría saber si yo vi siquiera el tren o no”, confesó Sepúlveda.

“La gente es súper cruel "

Su amiga le relató que Angélica cuando se dio cuenta que venía el tren, empujó a su amiga para salvarla, pero no alcanzó a salir de la línea del tren, y terminó siendo atropellada. “Me chocó, me tiró a una velocidad tremenda y caí de cabeza a un tipo de regadío que había. Ahí quedé inconsciente”, contó.

A los meses, ella despertó amarrada en una cama, donde estuvo postrada debido a las lesiones que tenía, las múltiples fracturas en su cuerpo, y una inflamación en su cerebro.

“Pasó un poco más el tiempo, y tenía esta sensación de que mi cara estaba rara, siempre pedía un espejo para poderme mirar (...) el neurocirujano les dijo que no me pasaran un espejo porque mi cara estaba desfigurada”, confesó Angélica Sepúlveda.

“A mí me trataron de fea mucho tiempo después del accidente. Yo no iba a andar diciéndole: ‘oye, tuve parálisis facial, tuve la nariz por acá, tenía el ojo caído, tenía la boca torcida’. La gente es súper cruel cuando ve a una persona con alguna desviación física, no tienen la empatía de sólo mirarte. Además, de mirarte tienen una sonrisa casi burlándose sin saber de porqué estaba así”, cerró la chica reality.