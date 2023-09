Anne Hathaway posa sin maquillaje en la alfombra roja: otras 3 lecciones de amor propio que dio

Anne Hathaway es una de las actrices más bellas de Hollywood y ella lo sabe muy bien, por eso apareció sin maquillaje en la alfombra roja.

Y es que no necesita de ninguno de estos cosméticos para saberse ni sentirse hermosa, demostrando que cuando tenemos una alta confianza en nosotras mismas somos capaces de romper cualquier barrera.

Anne Hathaway posó sin maquillaje en la alfombra roja

Este lindo momento se dio durante la presentación de la ópera Dead Man Walking en el Lincoln Center de Nueva York y ha inspirado a muchas alrededor del mundo.

La famosa se apareció atavadia de un hermoso vestido largo negro, bolso de mano de Versace y zapatos de tacón, que completaron su outfit elegante pero minimalista.

“Ella encarna eso de que menos es más”, “Luce preciosa al natural”, “Es una gran lección para todas las mujeres”, “Gracias Anne por ayudar a mi autoconfianza”; fueron parte de los comentarios de los internautas.

Inseguridades físicas

Pero esta no es la primera vez que Anne Hathaway se muestra tal como es. Tras su embarazo, la famosa aseveró sentirse muy insegura por cómo quedó su cuerpo, con varias libras más, pero pese a esto siguió haciendo vida pública y mostrando sus curvas. Eso, sin duda, es aprender a aceptarnos en todas las tallas.

Alzar la voz

La protagonista de El diario de la princesa también ha sido una vocera importante sobre el edadismo que sufren las mujeres en Hollywood, pues después de los 40 años se hace cuesta arriba conseguir papeles, enviando poderosos mensajes para que esto cambie para las próximas generaciones de mujeres.

“Cuando tenía 20 años, quería conseguir los papeles escritos para mujeres de 50 años. Y ahora, que tengo 30 estoy como ‘¿Por qué esa chica de 24 años ha conseguido ese papel?”, declaró.

Superar el bullying

Hubo una época donde la actriz fue muy criticada en redes sociales y medios de comunicación, trayéndole consecuencias en su carrera. “Hubo directores que me dijeron que me consideraban perfecta para el papel, pero que no estaban seguros de que el público me fuese a aceptar por culpa de mi bagaje”, confesó en una entrevista. Pese a esa ola de odio, se mantuvo firme y cumplió sueños como ganar un Oscar.