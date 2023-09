Claudia Schmidt vuelve a Chile para debutar en “El Purgatorio”: “Me acomoda perfecto... es adrenalínico y te lleva al límite”

Esta semana el comentado estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, viene por partida doble: este jueves, en su horario normal, se enfrentaron Angélica Sepúlveda y Arturo Longton. Hoy viernes, de manera especial, el programa se repite el plato y tendrá de invitadas a Claudia Schmidt y Catalina Pulido.

Claudia Schmidt, modelo de origen uruguayo, se hizo conocida en Chile por su fuerte y frontal personalidad que dio a conocer en diversos programas de televisión, convirtiéndose en una reconocida figura del espectáculo nacional.

Uno de sus roles más destacados en la pantalla abierta fue el de musa de “Morandé con compañía”. Además, la artista participó en el reality show de Canal 13 “Mundos opuestos 2″ y fue una de las panelistas del extinto programa de farándula de La Red, “Intrusos”.

En relación a su participación en “El Purgatorio”, la exmodelo, actualmente radicada en Miami, Estados Unidos, señaló que “lo voy a pasar espectacular porque es un programa que me acomoda perfecto... es adrenalínico y te lleva al límite, además me quiero divertir y escuchar un poco de humor para salir de la rutina de mi día a día”.

La exchica “Morandé” comentó que siempre dice la verdad y “si dependiera de mí, me gustaría irme al cielo, pero si me voy al infierno, tengo en mí ese intenso fuego que me apasiona, por lo tanto, eso queda en manos de terceros y donde me vaya dejaré huellas”.

¿Quién será el rival más débil?

Por su parte, Catalina Pulido, actriz y presentadora de televisión, debutó en la exitosa teleserie de Canal 13 “Playa salvaje”, y luego integró el elenco de las recordadas producciones dramáticas “Marparaíso” y “Cerro Alegre”.

Más adelante se estrenó como conductora en el programa “El rival más débil” y luego en el reality show “Granjeras”, ambos del 13. Actualmente, Pulido mantiene un programa de conversación en el canal de YouTube, “Las indomables”, que conduce junto a Patricia Maldonado.

La figura televisiva, que siempre ha destacado por tener un carácter fuerte, se refirió a su participación en “El Purgatorio”: “Lo voy a pasar muy bien porque generalmente disfruto mucho ser invitada a programas, me gusta conversar”.

Ella añadió que “adoro estar en compañía de Claudia y Nacho me cae muy bien, lo encuentro encantador. Además, puso énfasis en que conoce al equipo del programa, “con ellos hice ‘El rival más débil’, ‘Locos por el baile’ y ‘Granjeras’, por lo que les tengo mucho cariño”.

Pulido, quien ha protagonizado polémicas situaciones, confiesa que “soy pésima mentirosa, nunca he sabido mentir. Mi gran defecto, que puede ser una gran virtud, es que soy demasiado franca, siempre digo lo que pienso y eso a veces no cae muy bien... dudo que pueda mentir.

En cuanto a irse al cielo o al infierno, aclara que “yo creo que me voy al cielo de todas maneras, prefiero irme al cielo. Ahora, hay un dicho muy bueno que dice ‘las chicas buenas se van al cielo y las otras a todas partes’, así que nunca se sabe”, cerró Cata Pulido.