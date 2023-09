Fran Maira afirmó que nunca insultó al público en evento discotequero: “Soy un 7 con la gente”

La polémica participante de “Gran Hermano”, Fran Maria, volvió a la palestra. El miércoles reingresó a la casa más famosa del mundo y su ingreso no dejó a nadie indiferente. Ella ya está en la placa de nominación, y este domingo podría devolverse a Santiago.

Antes de volver al reality, ella se sentó junto a La Cuarta para una extensa conversación en la cual habló de todo, y uno de los temas que tocó fue el evento que animó tras su salida, en donde se escucharon pifias y supuestamente le dijo al público “¡Oye fomes los hue...!”.

Fran cuenta su verdad

Ella desmitificó la situación, y señaló: “eso es 100% mentira. Jamás insultaría al público que, más encima, me va a ver. La gente lo saca todo de contexto a su favor, lo manipulan todo. Me dio rabia”.

“Soy un 7 con la gente, y lo saben, amorosa, me quedo hasta la hora del pico, mando saludos para dónde quieran, soy súper buena onda, de corazón; me nace ser así. Si hubiera sido una mierda, díganlo, pero no fue así”, agregó.

Maira explicó que el evento fue a las 4 de la mañana y por eso no había tanta gente. “Estuve dándolo todo y subieron a un par de chiquillos a la tarima a bailar, y no quisieron bailar. El público empezó a gritarles ‘¡fomes!’, y yo dije: ‘¡Ah, los hueones fomes!’”, explicó.

“Todo en talla, cagados de la risa, nunca insultando a nadie. Tengo todo grabado en mi teléfono. Hay cosas que como no son verdad, dan rabia. Pero después entiendes que sabes qué hiciste y qué no; así que para qué dar explicaciones”, cerró Fran Maira.