“Generación 98″: Hernán “Chico” Olmedo será sorprendido por Maca con “las manos en la masa”

Según avanza la historia de “Generación 98″, cada día se siente mayor tensión en los personajes, a un paso de ser desenmascarados en sus mentiras y reales intenciones. Esto es lo que experimenta por estos días Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas), quien gradualmente ha ido revelando a los telespectadores su plan de venganza contra sus excompañeros de colegio, secreto del cual pareciera que también se enterará su esposa.

En episodios anteriores de la teleserie de Mega, Macarena ha levantado más de una sospecha sobre su marido. En concreto, en el capítulo de este jueves, el personaje de Constanza Mackenna sorprendió a Hernán conversando por teléfono con Pitu Mardones, a quien él se refería cariñosamente de “mi amor”.

Maca no quedó indiferente ante estos epítetos e interrogó a su esposo, quien se defendió alegando una escena “ridícula” de celos y argumentando que la interlocutora era Palmina, una inversionista española de muy avanzada edad, que no debiera tomarse como una atracción posible. Pero la mujer del Chico Olmedo no dio fe del todo a esa explicación, tal como se aprecia en el adelanto del próximo episodio.

Los secretos del Chico Olmedo

Cabe recordar que recientemente se incorporó al elenco de “Generación 98″ el personaje de Pitu Mardones (Lorena Bosch), quien también es excompañera del Colegio Saint Williams y, según todo indica, mantiene un especial vínculo con el artífice del proyecto inmobiliario en Punta Vírgen.

Esta mujer sería la inversionista de Olmedo en todo el plan de estafa a los “amigos” de la Enseñanza Media, pero más motivada por la venganza personal que por el afán de lucrar con el ilícito.

Pero no sólo éso, pues las conversaciones de Pitu con el rol de Gabriel Cañas evidencian que habría un interés sentimental en Hernán, muy probablemente secuela de un antiguo romance, motivo por el cual su presencia ha sido celosamente ocultada a Macarena.

En las escenas del avance de la nocturna de Mega, Hernán se reúne a cenar con Pitu, mientras ajustan detalles de la venganza que pronto a concretarse. En palabras de él, “de aquí a tres meses, nuestros compañeros del Saint Williams van a quedar en pelotita, sin nada, en la calle”.

No obstante, Olmedo no imagina que un inconveniente se le presentará en su reunión confidencial. “Pidámonos unos locos. ¿Hace cuánto que no comís mariscos chilenos?”, propone a su compañera, cuando de imprevisto entra Macarena al restaurante y se acerca a la mesa.

“Tú debes ser Palmina, la inversionista española”, le enrostra a Mardones, dejando confundida a la Pitu y muy afligido al “Chico” Olmedo, quien ha sido sorprendido flagrante en su mentira y, por cierto, develado en un engaño que su señora va a querer aclarar con detalles.