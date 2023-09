Gremio de actores y empresas de videojuegos no llegan a acuerdo y se avecina otra huelga

Las negociaciones entre SAG-AFTRA y diversas compañías de videojuegos relevantes en la industria, como Disney, Activision, Insomniac Games, Electronic Arts, Warner Bros., Epic Games y Take-Two Interactive, se han estancado. Según el portal oficial del sindicato las partes involucradas no han logrado llegar a un nuevo acuerdo de medios interactivos. La falta de consenso ha creado un ambiente de incertidumbre lo que aumente la probabilidad de otra huelga, esta vez enfocada en este sector.

La noche del 28 de septiembre, el gremio de actores emitió el siguiente comunicado en su página web: “SAG-AFTRA y los empleadores de videojuegos concluyeron las negociaciones programadas para el Acuerdo de Medios Interactivos. No se llegó a ningún acuerdo y el actual seguirá vigente mientras las partes hacen los esfuerzos finales para llegar a un acuerdo”.

La votación del gremio contra la industria de videojuegos tuvo un 98% de votos a favor

Esta semana, hubo una votación a favor de autorizar una huelga contra la industria de videojuegos, con un 98,32% de los participantes votando afirmativamente, aunque la participación fue del 27,47%. Sin embargo, estos resultados no implican necesariamente la ejecución inmediata de la protesta, pero concede a los negociadores de SAG-AFTRA la facultad de instigar una si las conversaciones no prosperan. Cuanto más se prolongue la falta de un nuevo acuerdo, mayor será la probabilidad de una huelga.

Esta situación podría tener repercusiones significativas y afectar directamente a títulos destacados como Suicide Squad: Kill the Justice League, Marvel’s Wolverine y Grand Theft Auto 6. Del mismo modo, los lanzamientos del próximo año podrían verse potencialmente obstaculizados. Los juegos previstos para 2023 podrían no ser tan afectados ya que muchos concluyeron su desarrollo efectivamente.

No es la primera vez que habría una huelga en la industria de videojuegos. Durante una huelga ocurrida entre octubre de 2016 y noviembre de 2017, juegos como LEGO Marvel Super Heroes 2 y el primer capítulo de Life is Strange: Before the Storm experimentaron cambios en su elenco de voces, y un nuevo paro podría generar situaciones similares.