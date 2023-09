La enfermedad que está afectando al hijo de Cynthia y Carlos Rivera: qué hacer si tu hijo pasa por lo mismo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tuvieron a su hijo León el pasado 3 de agosto y se han mostrado felices y plenos en su faceta como padres.

Aunque es poco lo que han mostrado, hace unos días se filtró una foto de su rostro, en la que se ve que el pequeño es idéntico a su padre.

A pesar de todo, Cynthia compartió algunos detalles de su bebé recientemente, y cómo va su post parto y reveló que el pequeño está batallando con una enfermedad.

Qué enfermedad tiene el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez reveló que su pequeño de León de casi dos meses de nacido padece una grave alergia a la proteína de la leche de vaca.

“Leoncito tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca”, dijo la famosa, algo que es muy común, y les sucede a muchos bebés.

Ante esto, la famosa dejó claro que no está consumiendo la leche en su dieta . “Entonces como yo lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, solo es por un tiempo. Mi dieta no tiene nada de leche”, destacó.

Lo que hace Cynthia es la mejor opción y lo que se puede hacer en estos casos, ya que está amamantando a su bebé, por lo que lo mejor y recomendado es no consumir nada que contenga leche de vaca, ni yogures, quesos, mantequilla y hasta helados, ya que esto lo afectaría.

En caso que no amamantes a tu bebé sino que le des fórmula, lo que debes hacer es ir al pediatra y consultar una fórmula que no esté elaborada a partir de leche de vaca, que sea a base de proteínas y soja.

Lo importante es que, si notas que a tu bebé algo le cae mal vayas con el pediatra de inmediato, pues no sabes qué le sucede y no es bueno automedicar a tu pequeño, así que ten mucho cuidado.

Cynthia además destacó que aunque tiene un mes post parto ha podido ir recuperando su figura y en su dieta eliminó los alimentos que la inflaman, lo que la ha ayudado mucho, además que se hidrata muy bien.