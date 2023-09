“Me empecé a valorar más”: Skarleth se sinceró con Coni sobre su quiebre amoroso con Facundo

Luego de volver a Gran Hermano, Skarleth Labra contó detalles de su quiebre amoroso con Facundo Alonso luego de salir del encierro.

Por lo mismo, la joven conversó con Coni en la cocina, donde le contó que se estaba tomando un tiempo para centrarse en ella.

“Estuve como dos meses andando con él y después me vine para acá, duré dos meses. Entonces, duramos cuatro meses, pero dos meses en realidad estuvimos juntos. Poquito”, partió explicando la adolescente.

Además, aseguró que no se trató de ninguna infidelidad. “Él fue super respetuoso, me esperó todo el tiempo. Me apoyó desde afuera. Fue super lindo conmigo”.

“Pero llegué a un punto como que… estuve dos meses con él y después dos meses sola po, ¿cachai? Me acostumbré a estar como solita”, explicó.

Skarleth también pensó que siempre estaba emparejada. “Nunca había estado tanto tiempo sola. Como que me empecé a valorar más yo misma, más tiempo para mí, me empecé a conocer más”, precisó.

“Es un tiempo para mí”

Sin embargo, aseguró que sus sentimientos no se fueron, solo que se acostumbró a estar sola. “ Nunca había terminado una relación tan sana, como empezar sano y terminar sano. Fue bonito”.

Por último, dijo que ella le dijo que lo quería seguir teniendo en su vida, debido a que su decisión no recayó en que “quiera disfrutar y volverse loca”. “Es un tiempo para mí”.