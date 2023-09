Arnold Schwarzenegger revela que aún mantiene esperanzas de reconciliación con su exesposa

El actor, empresario y cineasta estadounidense, Arnold Schwarzenegger, abrió su corazón sobre su vida sentimental y habló nuevamente sobre su exesposa, Maria Shriver.

En una reciente entrevista con People, el actor admitió que el proceso de divorcio con fue su “mayor fracaso” y reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones.

“Nunca abandonamos el primer capítulo porque recuerden: no tuvimos una pelea. Fue solo mi metida de pata ante lo que ella dijo: ‘Está bien, esto es lo que es’, y luego decidió separarse, así que fue su decisión”, confesó el actor a propósito del lanzamiento de su libro motivacional, “Be Useful: Seven Tools for Life”.

A pesar de los desafíos y errores del pasado, el actor dejó claro que su relación con Shriver continuará “para siempre”. Con esto, Schwarzenegger revela que el “capítulo con Shriver” no está cerrado y que aún mantiene esperanzas de una posible reconciliación.

“Mi capítulo con María continuará para siempre. Aunque es una relación diferente, no hay razón para que sienta otra cosa que amor por ella”, concluyó el ex-fisicoculturista.

Schwarzenegger también compartió su enfoque: “Todo lo que intento es utilizar mis talentos y ayudar a otras personas. Son las cosas simples que hago las que realmente me ayudaron a llegar a donde estoy hoy”.

Relación, Hijos y Pareja

A pesar de la separación, Schwarzenegger destaca que él y Shriver mantienen una relación cordial y se preocupan por el bienestar de sus hijos.

Ambos continúan compartiendo momentos en celebraciones familiares, como cumpleaños, Acción de Gracias y Navidad, demostrando su compromiso con la unidad familiar.

Sin embargo, también mencionó su relación actual con Heather Milligan y destaca su admiración por su espíritu emprendedor y sus intereses compartidos. Después de todo, Milligan tiene una exitosa carrera como fisioterapeuta y esto ha fortalecido su vínculo con el ex-fisicoculturista.

Contó cómo incluso, mientras Miligan hace su trabajo, él se puede divertir un poco con las grandes estrellas del deporte: “Hablo con ellos mientras reciben terapia, porque los admiro, son grandes atletas. Aunque muchos de ellos me hacen sentir como un pollito”.