“Carlos Vives ya es doctor”: recibió un doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales en la Universidad del Norte en Barranquilla

El artista samario Carlos Vives recibió por parte de la Universidad del Norte su doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales, por haber promovido la identidad y la cultura del Caribe colombiano.

El acto se hizo oficial durante el Concierto Euro Caribe que se convirtió en un homenaje a las sonoridades de Francia, país invitado de esta edición, y la costa norte colombiana.

Allí, en el Coliseo Los Fundadores de la Universidad del Norte, Vives subió al escenario vestido de traje gris, para recibir de manos del rector Adolfo Meisel Roca el diploma que lo acredita como Doctor en Ciencias Sociales.

El artista durante su intervención indicó: “Quiero comenzar mis palabras citando a Ortega y Gasset, escribió ‘Yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo a mí’”.

Carlos Vives recibió doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales en la Universidad del Norte en Barranquilla

El 28 de septiembre, el cantante ofreció una masterclass en el Coliseo Los Fundadores como preámbulo a la entrega del doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por parte de la Universidad del Norte. El artista samario hizo un recorrido por su carrera y habló sobre cómo creó su sonido característico en una conferencia que tuvo música, historia y humor.

La historia de Vives y la música comenzó en su hogar, en medio de parrandas con juglares del vallenato, como Carlos Huertas, Leandro Díaz y Alejandro Durán, quienes visitaban su casa en Santa Marta invitados por su padre, Luis Aurelio y su tío Rodrigo. En esa niñez, el pequeño Carlos conoció y se enamoró de este género vallenato, que después sería la semilla para su disco Clásicos de la provincia, que lo llevó al estrellato.

Sin embargo, señaló Vives, la fama no era su objetivo; él estaba enfocado en ser original, en hacer música que fuera colombiana y nueva, y para ello se valió de sus raíces y las combinó con las nuevas tendencias musicales, como el rock y el pop, para crear su propio sonido. Esto se hizo posible gracias a la colaboración con los miembros de su banda La Provincia.

Vives resaltó la música de Distrito Especial, una agrupación compuesta por Bernardo Velasco, Einar Escaf y Carlos Iván Medina —estos dos últimos hacen parte de su banda—, quienes le abrieron los ojos a las posibilidades que había para fusionar los sonidos modernos con la música folclórica colombiana.

También, la participación de Egidio Cuadrado, su acordeonero, y Mayte Montero, gaitera, quienes aportaron su granito de arena para tener un pie en el folclor. El samario resaltó la labor de Ernesto Teto Ocampo, guitarrista bogotano durante los discos Clásicos de la provincia y La tierra del olvido, quien falleció recientemente y a quien atribuyó una nueva forma de incluir la guitarra eléctrica en la música tradicional.

“Tenemos unas grandes camisas de fuerza con las que amarramos nuestras músicas locales, creyendo que estamos defendiendo cosas absolutas, como si fuéramos una sola cosa, como si la música no fuera un ser vivo”, manifestó Vives al respecto. Para ilustrar sus relatos, el cantante interpretó varias canciones de su repertorio musical como Décimas, Ella, y Quiero verte sonreír en compañía de miembros de La Provincia, quienes lo acompañaron en el escenario.

También puede leer: “Me siento huérfano”, Carlos Vives conmovió con su más reciente pérdida

Durante el evento se llevó a cabo el lanzamiento del libro Carlos Vives: caribe universal, una publicación de la Editorial Uninorte que incluye una semblanza biográfica del artista samario, un análisis del impacto musical de su obra y un estudio de su trabajo social a través de su fundación Tras la Perla, que ha llevado a cabo procesos de transformación en el barrio Pescaíto de Santa Marta y la Ciénaga Grande del Magdalena.

Esto es lo que hace un verdadero artista, un verdadero maestro; cuando sabe que en el público hay una persona con discapacidad visual que no puede verlo como los demás. Gracias @carlosvives por darme el honor de estrechar tu mano y sentir tu música. #VIVESUninorte @palcazarh pic.twitter.com/rF3MwaWA92 — Samuel Martínez Alcázar (@sammyquillero) September 28, 2023

La velada cerró con una canción inédita de Esthercita Forero, cantada por Teresa González, estudiante de Música y nieta de la mítica cantautora barranquillera. La canción, llamada Santa Marta, es un homenaje a la capital del Magdalena. Los arreglos de la interpretación estuvieron a cargo del profesor Camilo Puche y un grupo de estudiantes de Música.

Carlos Vives recibió en Barranquilla el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales que le otorgará la Universidad del Norte, la máxima distinción para enaltecer el legado del artista samario en la conservación y proyección mundial de la tradición musical caribe #VocesySonidos pic.twitter.com/ubCs2rgbgl — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 30, 2023