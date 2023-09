“Como si me molestara”: Arturo Longton le mandó un recado a las personas que le recuerdan su piquero en “Salta si puedes”

El chico reality de excelencia Arturo Longton ha estado en la palestra después de su comentada aparición en “El Purgatorio”, en donde confesó los motivos detrás de su renuncia al panel de “Gran Hermano”, discutió con Angélica Sepúlveda, y terminó ganando el programa.

Al día siguiente, la “Leyenda” publicó un descargo, él se refirió a un meme que ha dado vueltas en las redes sociales, se trata de su piquero en el programa “Salta si puedes” que ha sido objeto de burlas de distintos cibernautas.

“Sean un poquito inteligentes”

Por esto, en sus historias Arturo dijo: “le quería mandar un pequeño mensaje a los subnormales que me siguen mandando el video del piquero, como si me molestara. Decirles que ustedes tendrían que trabajar tanto tiempo para que les paguen ese piquero”.

“Sean un poquito inteligentes, yo sé que les cuesta pensar, pero mándenme un video que me moleste ¿Cómo me van a enviar algo de lo que me siento orgulloso? Un programa donde, aparte, lo pasé increíble. Que estén bien, chao”, cerró.