María José Quiroz cerró las puertas de su corazón: “El sexo masculino, como pareja, no tiene nada que aportar en mi vida”

La comediante María José Quiroz estuvo de invitada en el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Cuando ella ingresó al estudio, fue consultada por el animador Jean Philippe Cretton sobre el estado de su corazón tras afirmar que le “puso candado a su corazón”.

Ella fue consultada sobre esta decisión, y Quiroz respondió que “fue mi elección no tener (más relaciones sentimentales). Es como que nos imponen el estar con alguien y para mí no es necesario, ya fue. Lo que pasa es que yo tengo un pensamiento bien drástico, que no siempre lo digo porque la gente no lo comparte”.

“El hombre, como género, no tiene nada que aportarme a mí”, señaló. Ella prefería irse a tomar un café con una amiga o salir sola que depender de una pareja para realizar esto.

“Siento que el sexo masculino, como pareja, no tiene nada que aportar en mi vida. Tomé esa elección hace más de un año”, cerró la comediante.