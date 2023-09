Marilyn Pérez se refiere a su presente en “Caja de Pandora” y comenta críticamente “Tu Dia”

Tras sufrir algunos meses de cesantía, Marilyn Pérez volvió a trabajar en televisión a cargo de conducir “Caja de Pandora”, en las pantallas de La Red.

La recordada notera del ya cancelado matinal “Bienvenidos” vivió una época de crisis tras ser despedida de Canal 13. Sin embargo, hoy está en su mejor momento, aseguró a Página 7.

“Estoy ciento por ciento dedicada a ‘Caja de Pandora’, pero también hago una que otra asesoría a amigos, que me ayuda a tener un ingreso extra”, relató satisfecha.

La profesional señaló que es de aspiraciones altas “y ‘Caja de Pandora’ me hizo sacar otra faceta en mí, que a veces sacaba en ‘Bienvenidos’, pero estaba dormida, que es mi parte carismática, más lúdica”.

En este senrtido, reconoció que “me di cuenta de que en ‘Caja de Pandora’ puedo ser yo. Me gustaría hacer otras cosas en tele, tengo pendiente mi programa de perritos, amo a las mascotas así que no me puedo morir sin hacer uno”.

Marilyn valora lo realizado en este tiempo reciente y califica su actual espacio televisivo de “increíble”. “Haber salido del 13 me abrió muchas puertas, estoy agradecida de haber salido del matinal”, confiesa.

Respecto a si regresaría a trabajar en un matinal, la profesional no lo descarta, pero manifiesta sentirse muy cercana al formato conducido anteriormente por Tonka Tomicic, al tiempo que comenta críticamente el actual matutino de la exseñal del angelito.

“Volvería a un matinal como ‘Bienvenidos’, que sea familia, que se preocupe de la gente, que haya ese ambiente cálido de familia que teníamos, que no lo logré sentir en ‘Tu Día’. En ‘Bienvenidos’ nadie tenía grupos, había una familia verdadera, a un matinal así volvería”, sinceró Marilyn Pérez.