Presentan orden de restricción contra acosador de Miley Cyrus

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus ha presentado una orden de restricción contra un hombre identificado como Alexander Kardalian, quien presuntamente ha acosado a la artista.

Según documentos obtenidos por TMZ, el presunto acosador de 52 años fue liberado de prisión en 2022 y ha sido reportado por haber visitado en varias ocasiones la residencia de Cyrus.

Además, se alega que desde 2018, Alexander ha enviado cartas a Cyrus solicitando dinero y haciendo peticiones de naturaleza sexual. Los documentos también revelan que el presunto acosador envió una carta a Cyrus desde la prisión, detallando sus intenciones una vez fuera de ella

Además, se afirma que Kardalian comenzó a utilizar la dirección personal de la cantante para su seguro de salud. En una reciente carta, el acosador habría declarado que sí Cyrus no le contestaba, no le importaría si vivía o no.

Ante el comportamiento agresivo del presunto acosador, Miley Cyrus temió por su seguridad y la de sus amigos y familiares que frecuentemente visitan su hogar. Como resultado, se le otorgó una orden de restricción temporal para protegerla a ella y a sus seres queridos.

Acosadores de celebridades

En los últimos años, numerosos cantantes han enfrentado acosadores, incluyendo a Drew Barrymore, Billie Eilish, Taylor Swift, Lana Del Rey, entre otros.

Trágicamente, en la historia han existido casos de famosos que han perdido la vida a manos de sus acosadores, como Selena Quintanilla-Peréz, Christina Grimmie y John Lennon, lo cual genera un llamado a actualizar las leyes contra el acoso en todo el país, especialmente en una era de mayor vigilancia digital a través de las redes sociales.

Hasta el momento, ni Miley Cyrus ni sus familiares han comentado directamente sobre el presunto acosador. Según la orden de restricción temporal, se prohíbe al acosador acercarse a menos de 100 pies de distancia de Cyrus o su hogar.