¿Alerta de nueva pareja en “Gran Hermano”?: Alessia confesó que está comenzando a sentir algo por Rai

En las primeras semanas de “Gran Hermano”, antes de los múltiples ingresos, Alessia Traverso y Fernando Altamirano fueron la primera pareja que se formó dentro del encierro. Él fue eliminado, y obviamente la distancia creció, cuando llegó Raimundo Cerda, él puso sus ojos en la cantante, mas ella no traicionó a “Bambino”.

A los meses, Alessia fue eliminada del encierro y se reencontró con su pareja de encierro, quien estuvo todo ese tiempo esperándola. Sin embargo, el romance entre ellos no prosperó, ella inmediatamente fue votada para reingresar a la casa. Ella conversó con su familia y a los días decidió terminar su relación.

Cuando volvió a la casa, Alessia gritó que estaba soltera. La cantante estaba lista para jugar, y se encendió una llama que en primera instancia nunca prendió. Rai y Alessia comenzaron a acercarse, incluso Fran, quien estuvo involucrada con el joven, le dijo a su amiga que él se la iba a jugar por ella.

Fran a Alessia, "Rai va a por ti pero es que con todo"#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/6OYEazV3K3 — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) September 28, 2023

Las imágenes filtradas

En la avalancha de contenido filtrado de “Gran Hermano”, el cual fue publicado por Biobio, se vio una conversación entre Alessia y Constanza, quien tuvo una tensión romántica con Rai dentro del encierro, en donde la joven confesó que está comenzando a sentir cosas por el ingeniero agrónomo.

Cony le preguntó que le pasaba, mientras ella sonreía nerviosamente, y Traverso le dijo que “ayer como que Rai me abrazó y como que no sé si me gusta, siento como que...”. Capelli la ayudó con las palabras y le contestó que “te atrae” y Alessia confirmó.

Acto seguido, muestran imágenes de la noche en el que Rai y Alessia estaban abrazados con la luz apagada. Sólo queda esperar cómo evoluciona este romance, y si es que puede evolucionar considerando que Cerda está en riesgo de ser eliminado del reality.