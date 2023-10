¿Campanas de boda para Luis Mateucci y Daniela Aránguiz?: El argentino reveló qué va a hacer si gana el reality

El reality de Canal 13, “Tierra Brava”, está a horas de emitir su esperado capítulo estreno, y ya está comenzando a dar de qué hablar. Pamela Díaz subió un video a su cuenta de Youtube evidenciando las horas previas al encierro.

Ella habló con Luis Mateucci mientras estaban esperando en el aeropuerto, ambos estaban sentados más alejados de sus compañeros. “Nosotros somos los antisociales con Mateucci”, afirmó la Fiera, y el argentino como respuesta dijo: “el contenido hay que darlo dentro, no fuera”.

“Están todos haciéndose los amigos, como si fueran los mejores amigos, y adentro se van a pelar y todo eso. Nosotros estamos haciendo la diferencia”, agregó Díaz mientras apuntaba a su compañero, quien estaba sentado al lado del jefe, Ignacio Corvalán.

¿El anillo pa’ cuándo?”

Ella bromeó que están intentando convencer al jefe para entregar un premio más alto, y que se pueda repartir. A propósito de esto, le consultó si es que él va a ganar el reality, y Luis Mateucci sin dudarlo respondió “¡Obvio!”.

Pamela Díaz le preguntó qué va a hacer con el premio, “¿el anillo pa’ cuándo?”, dijo. “Voy a regalar el anillo. Salgo del reality y me caso, ya lo digo. Este es mi último reality y me caso”. La Fiera le preguntó a Ignacio si le creía, y él respondió que no.

