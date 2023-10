¡Directa! Así describió Florinda Meza a uno de los integrantes de El Chavo del 8: “Adiós, que bueno que no estás”

Ha pasado cerca de una década desde el fallecimiento del comediante, actor y director, Roberto Gómez Bolaños, y los distanciamientos que ´Chespirito´ mantuvo en vida, se mantienen aún después de su muerte, al menos su viuda, Florina Meza, no descuida las barreras de lejanía para ciertos personajes con los que trabajó en la icónica serie humorística ´El chavo´.

Fue durante una entrevista que ´Doña Florinda´ fue consultada sobre como describiría cada uno de los actores con los que hizo vida artística por muchos años, teniendo palabras de amor y hasta emotividad al mencionar a Don Ramón, Don Barriga y hasta la Bruja del 71, sin embargo, no tuvo la misma calidez para con otros.

El Chavo: “Mi amor, la ternura pura”

Don Ramón: “Simpatía”

El profesor Jirafales: “Amor platónico y simpatía”

Don Barriga: “Mi amigo amado”.

La Bruja del 71: “Mi Angelina es entrañable y te extraño”.

Kiko: “Adiós, que bueno que no estás”.

La Chilindrina: “Que pena”.

Para nadie es un secreto que la rivalidad y los desacuerdos entre los actores llevó a que ´El chavo del 8´ dejara las pantallas, son muchos los secretos y señalaciones que salieron a relucir luego de la división de la vecindad, en especial entre ´Kiko´ y Florinda Meza, a quienes alguna vez se les vinculó incluso emocionalmente.

Florinda Meza no soporta hablar de Kiko

Fue hace algunos años atrás, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que la intérprete de ´Doña Florinda´ fue consultada sobre la relación que sostuvo con Carlos Villagrán, conocido como Kiko. Ese fue el detonante para que Meza se enojara.

La pregunta fue:

Dígame ¿Mantuvo una relación con Carlos Villagrán («Kiko»)? Al parecer la pregunta no le agradó mucho ya que sin perder el tiempo le dijo «¡Me niego a mencionar eso! No estoy dispuesta a darle ‘raiting’ a nadie, ni a compartir con nadie.Yo no necesito beneficiarme…».

En el programa radial ‘Reporte última palabra’, hace años, Meza declaró que tuvo un romance con ‘Kiko’. Sin embargo, dijo que el hecho fue un «error» en su vida.

“Uno comete errores y yo los tuve…pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances ni de lo que fue de mi vida” dijo en su momento.