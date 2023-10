“El amor está, pero...”: Jennifer Galvarini toma radical decisión con amistad de Cony Capelli

La participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, tomó una radical decisión respecto a la relación de amistad con Constanza Capelli, luego que ella la acusara de haberla agredido en la fiesta de los viernes.

A raíz de la furiosa sobrerreacción de la bailarina, la representante de Chiloé decidió cortar todo tipo de contacto, según contó en el confesionario.

[ Gran Hermano entregó sobre rojo tras petición de Cony de expulsar a Pincoya por “agresión” ]

Pincoya decidió alejarse de Constanza

“El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado”, avisó.

Además, agregó que “en este momento, el cariño está, el amor está, pero voy a hacer un paso al lado, pero es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo creo no vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener”.

“La voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es”, sentenció.