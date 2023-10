Paulina Magnere desclasificó cómo fue trabajar con Julio Videla: “Detestable para mí”

Paulina Magnere estuvo invitada al programa Not News, conducido por Nicolás Larraín y en donde nuevamente la periodista se lanzó con todo en contra del fallecido animador, Julio Videla.

“Detestable para mí. Lo pasé pésimo, lo pasé bastante mal, no cuando fui panelista, yo me debería haber quedado ahí, ahí están las decisiones… me arrepiento de haber aceptado la co-animación del programa (Con Ustedes)”, precisó.

“Él no me miraba, si fue muy incómodo. Cuando no te saluda, no te hablan, cuando en el set de televisión había una planta, las cámaras de televisión y la Paulina”, explicó.

Magnere explicó que “esa co-animación mía duró como seis meses o un año, para mí fue una eternidad. Sí, lo pasé pésimo”.

Confesó que lo habló con él, pero éste negó que tuviera algo contra ella.