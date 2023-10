Primero Piqué y ahora Tom Hanks, la IA pone en jaque a las celebridades: cómo los está afectando

La Inteligencia Artificial está comenzando a hacer estragos, y está poniendo en jaque a las celebridades como Piqué y Tom Hanks.

Y es que con esta tecnología, están creando videos en los que parece que los famosos dijeran cosas que no son ciertas, como el video que circuló hace unos días de Piqué en el que le pedía perdón a Shakira.

En el video que circuló en redes se ve al futbolista expresando su arrepentimiento a la colombiana. “Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado”, supuestamente dice Piqué en el video.

Te recomendamos: “Es hermosa y valiente”: Tom Hanks defiende a su esposa tras ser llamada “vieja” y “fofa”

Sin embargo, todo se trató de la Inteligencia Artificial, generando sorpresa y rechazo en redes, y ahora le tocó al actor Tom Hanks.

Tom Hanks alerta video creado por Inteligencia Artificial en el que aparece: “no tengo nada que ver”

Ahora no es solo Piqué, el actor Tom Hanks denunció y advirtió a través de sus redes que han creado un video en el que aparece con Inteligencia Artificial.

“¡Cuidado! Por ahí circula un vídeo que promociona un seguro dental usando una versión IA de mí mismo. Yo no tengo nada que ver con eso”, destacó el actor a través de sus redes, compartiendo una imagen del video.

Te recomendamos: Gerard Piqué se arrepiente del convenio de custodia de sus hijos con Shakira

Quien haya creado el video, lo hizo para hacer que el actor publicitara un seguro dental, pero a pesar de esto, Tom se había mostrado muy receptivo antes con respecto a la IA.

“Más allá de saber que he sido hecho por IA o deepfake, no habrá nada salvo un cierto grado de calidad real que te diga que no soy yo y solo yo. Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a cualquier edad gracias a la IA o la tecnología deepfake. Podría ser atropellado por un autobús mañana y ya está, pero mis actuaciones pueden seguir y seguir”, dijo en mayo, pero quizás ahora habrá cambiado de opinión al ver que lo utilizan para este tipo de cosas.

Esto sin duda está afectando a los famosos en general, pues están usando su imagen sin su permiso, y muchos pueden creer que estos videos son reales cuando no es así, poniéndolos en situaciones falsas como fue el caso de Piqué y Tom Hanks.