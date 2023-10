“Yo tuve una amiga como la Cony”: Karen Bejarano reaccionó a pelea de Constanza en Gran Hermano

La cantante Karen Bejarano, comentarista asidua de Gran Hermano, se manifestó duramente contra el reality de CHV, debido a los tensos momentos protagonizados por sus protagonistas.

“Se chifló el Reality. Se chiflaron todos. Es insoportable ver el nivel de peleas, gritos y faltas de respeto constantes. Era evidente el estado etílico de todos porque al hablar la lengua la tenían traposa. Me genera ansiedad y angustia”, criticó.

Posteriormente, pidió que Constanza haga un mea culpa y contó que tuvo una amiga igual que ella.

Karen Bejarano criticó actitud de Cony

“Yo tuve una amiga como la Cony, donde solo sus problemas eran importantes y las lealtades eran solo con ella. Me da mucha pena que ella no vea todo en realidad y lo egoísta que está siendo al asumir cosas que solo existen en su cabeza. Las personas cuando sienten algo deben comunicarlo sin pelear, sin gritar, sin putear. Todo esto se salió de control y el Alcohol no ayuda absolutamente en nada. Perder el control como se perdió en la fiesta, debería marcar un precedente”, recalcó.

Además, agregó que “espero que la Cony haga un mea culpa de su actuar porque eso es algo que engrandece al ser humano. Pero creo que la amistad de Pincoya y Cony ya no volverá a ser lo mismo.

Sin embargo, sus comentarios generaron debate en redes e, incluso, le recordaron su pasado en Mekano.

“Karen estuviste metida en Mekano, donde todos los días inventaban una polémica distinta, fuiste partícipe de varias y en varias te prestaste para el show y jamás te vimos haciendo un mes culpa”, le espetó el usuario Sebastián Ignacio.

“Eso no es verdad, conmigo jamás pautaron nada. Si me expusieron y yo con 17 años no la edad que tengo ahora, no sabía poner límites. Claro que uno la caga y le da valor a cosas que no vendería cuando es pendejo, pero lo único bueno que saqué de estar ahí fue a mi marido y mi música”, rebatió Karen Bejarano.