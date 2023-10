Alessia se sinceró con Cony sobre sus sentimientos por Rai en ‘Gran Hermano’

Alessia Traverso realizó una honesta declaración en Gran Hermano. Esto porque decidió contarle a Cony Capelli sobre sus sentimientos por Raimundo.

El tema es que la bailarina tuvo una especie de relación amorosa con Cerda, la cual terminó producto de los constantes conflictos. Por lo mismo, ambas jugadoras fueron hasta el patio para dialogar sobre sus emociones.

“Ayer Rai me abrazó y como que…”, comenzó diciendo Alessia, demostrando que aún está confundida por lo sucedido.

“No sé si me gusta (…) además le tengo cariño, mucho cariño”, agregó, para luego confesar que se siente atraída por el egresado de Ingeniería Agronómica.

Luego, Alessia le hizo una directa consulta a Constanza. “Tú tuviste algo con él, entonces, te quería preguntar si te molestaba”.

Tras escucharla, Capelli negó rotundamente cualquier incomodidad. “No, lo que yo tuve con Rai fue una intención de algo, pero nunca fue algo”, aseguró.

“Incluso, mi amistad con Rai no es la misma”, dijo Capelli.

Por último, Cony valoró la sinceridad de Alessia. “No te preocupes por mí, no te preocupes si te abraza y yo estoy al lado, porque a mí no me afecta”.

“Igual Ray es abrazable, como que tiene rico olor (…) pero no te preocupes por mí. Yo a ti te tengo cariño”, finalizó, según consignó Página 7.

[ LEE TAMBIÉN: Tunden a Paris Hilton por su ‘extraño’ caminar durante un desfile de modas: “Parece gallina” ]