Claudia Conserva reflexiona por mes contra el cáncer de mama: “Estoy muy conectada conmigo”

Claudia Conserva pasó a integrar en 2022 la cifra de 5.300 mujeres que cada año son diagnosticadas con cáncer de mama, según datos de la Fundación Arturo Pérez López.

Para la conductora de televisión fue un evento difícil y doloroso, pero no por ello se amilanó y enfrentó la adversidad con valentía y fortaleza, lo cual permitió, entre otros factores, superar la enfermedad. “¡Estoy libre de cáncer! No se imaginan la alegría… estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!”, exclamó Claudia en el último episodio del documental “Brava”, emitido en mayo de este año.

Trascurridos cinco meses de ese momento, en el mes de octubre- donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama-, Claudia Conserva reflexiona en retrospectiva lo que significó este proceso y cómo la cambió, en conversación con Página 7.

“Cambié completamente en lo personal, desde mi alimentación, sumé el deporte, la meditación, dejé de fumar, etc. No me complico con nada, si está sucio… ¡Está sucio! Si no resultó… ¡No resultó! En el fondo, fui muy controladora y lo mejor que hice fue soltar, liberarme”, destaca sobre el aprendizaje que le trajo superar el cáncer.

En este sentido, profundiza que “hay cosas que no tienen solución, no pierdo tiempo en aquello, no comparto mi tiempo con quien no quiero o no me hace bien. Observo más, huelo, toco, estoy muy conectada conmigo y la naturaleza. Soy mi prioridad, me cuido, me ayudo”.

Acerca de la nueva mirada que le otorgó salir victoriosa de la batalla contra la patología, Claudia expresa que “no estoy dispuesta a perder ni un segundo de esta ‘oportunidad’ en cosas que no me importan, solo quiero estar en paz y disfrutar cada momento”.

En cuanto a su vida laboral, la conductora de “Claudia Conversa” admite que “profesionalmente, estoy en una aventura, me lanzo en cada capítulo con la sola intención de entretenerme y traspasar eso a través de la pantalla. Delegué bastante”.

“Todos los días descubro algo nuevo, es infinita la capacidad de asombro. Leo, estudio, canto, bailo, cocino, hablo con mi gato y mi perro, mi cuerpo y mente ahora son un laboratorio en el cual me entretengo probando estilos de vida, mi familia es lo mejor, me rodeo de buenas vibras”, añade sobre las nuevas actividades que ha emprendido desde su alta médica.

Como epílogo de aprendizaje que le dejó esta enfermedad, el rostro de TV+ se centra en las relaciones humanas, ahora con otro prisma.

“Lo malo y tóxico en la vida siempre va a estar, el tema es cómo se hace para que no te afecte, no te duela tanto, no te hiera. Hay que impermeabilizarse emocionalmente y si bien es normal enojarse, sentir pena, miedo, etc, debe pasar, debe ser un momento y lograr volver al estado de alegría. Fíjate que me está resultando, y me gusta sentir y saber que puedo hacerlo”, confiesa alegre.