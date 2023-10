Daniela Castro y la venezolana Alexandra Méndez: las últimas integrantes que se sumaron a “Tierra Brava”

“Tierra Brava” sorprendió a su audiencia y a sus participantes, con la llegada de las dos últimas integrantes del reality de Canal 13. Se trata de Daniela Castro y de la venezolana Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”.

Ambas llegaron a la casa-hacienda de noche y de forma misteriosa, específicamente en medio de una tradición cultural latinoamericana: arriba de caballos y sólo con sus ojos descubiertos, causando sorpresa e impacto en el resto de los participantes del reality show de Canal 13.

Daniela Castro: “Ni yo misma me imaginaba entrando a un reality”

Desde su primera aparición televisiva en 2014 en la primera temporada de “MasterChef Chile”, Daniela Castro destacó de inmediato por su carisma. Tanto, que la joven artista visual resultó ganadora del concurso de cocina. De ahí saltó a ser panelista de matinales, a volverse influencer en Instagram, escritora e incluso regresó el año pasado a los concursos de cocina con “El discípulo del chef”.

Es por eso que para ella resulta tan curioso ser la nueva participante confirmada de “Tierra Brava”, el reality que Canal 13 emite de domingo a jueves a las 22.10 horas. “Es una experiencia absolutamente nueva y sin precedentes para mí. Ni yo misma me imaginaba entrando a un reality, pero creo que son oportunidades que se dan pocas veces en la vida”, afirma la joven, ahora de 35 años.

Además, asegura que este ofrecimiento llegó en el punto preciso para ella. “Estoy en un momento donde todo está muy alineado, porque, de partida, estoy soltera, lo que es un milagro, y estando en pareja no habría entrado”, confiesa Castro.

Y aunque su mayor contacto con los realities previamente fue pololear con el ex “¿Volverías con tu ex?” Pascual Fernández, dice ser una gran fan del género, especialmente de los de Canal 13. “Para mí Canal 13 es el canal de los realities, mi favorito es ‘Protagonistas de la fama’, me los vi todos, y siempre me he preguntado qué se siente estar en un reality. Aunque prefiero no pensar en las cámaras, sino me voy a enrollar. Cuando esté en el baño y vea una le tiraré un calzón”, ríe.

Dentro del encierro, pese a que su especialidad es la cocina, Daniela tiene muy claro cuál va a ser su foco. “Cocinar está incluido en mí y lo amo, pero no soy impositiva, y si alguien más quiere cocinar, se la puedo prestar. Pero mi fuerte va a ser cuidar de los animales. Voy a ser la jefa de los animales, los animales son míos, ya les tengo nombre incluso antes de conocerlos”, insiste la influencer.

“La Chama”: modelo venezolana, ex pareja de Fabio Agostini y se le vinculó a Cristiano Ronaldo

Aunque asegura que para ella “las nacionalidades no son tema, porque todos somos de todos lados”, a Alexandra Méndez le recuerdan todos los días su nacionalidad. Esto porque la nacida en Caracas es conocida en la televisión peruana como “La Chama”, nickname que obtuvo en el programa de competencias “Combate” cuando llegó desde su país, hace ya nueve años.

“Yo era ‘La Chama’ porque era prácticamente la primera venezolana que llegaba a Perú y se establecía en un programa tan visto. Y así me quedé para siempre”, explica la modelo de 30 años.

La nueva integrante de “Tierra Brava” espera que el reality le permita hacerse conocida en Chile, tras pasar varios años siendo una de las figuras más destacadas de la farándula peruana. “Me gustaría internacionalizarme. Perú es un país en el que he estado mucho tiempo y lo amo, pero no tengo nada realmente que me ate. Estoy un poquito nerviosa porque no conozco nada de Chile, entonces para mí es un nuevo mercado, una nueva puerta que se abre, y estoy muy ilusionada de conocerlo. Y si se dan cosas chéveres, espectacular”, indica.

Originalmente estudiante de Derecho en Venezuela, empezó poco a poco a entrar al modelaje, involucrada con marcas como Versace y Dolce & Gabbana. “Me invitaron a Miss Venezuela. No me llamaba mucho la atención porque no soy muy sweet, soy mucho más sencilla, pero igual entré para ir aprendiendo”, cuenta. Luego dejó inconclusa su carrera y arribó a Perú con un team de modelos, aceptó entrar a “Combate”, y se quedó en el país hasta hoy.

“No tenía la intención de irme de mi país, pero sucedió, y estoy muy agradecida con lo que me ha ido pasando en Perú. Llegué aquí siendo una niña y ya estoy hecha una mujer”, dice.

En estos nueve años no sólo se convirtió en una figura de la farándula peruana, participando en numerosos programas e incluso en el reality español “Hombres, mujeres y viceversa”, sino que además fue vinculada sentimentalmente con diversas personas, desde el chico reality Fabio Agostini, quien también es parte de “Tierra Brava”, hasta el astro del fútbol Cristiano Ronaldo. “Con Fabio estuvimos juntos, ahora no tenemos nada y es un amigo al que quiero mucho. En cuanto a Cristiano Ronaldo, lastimosamente él está con Georgina”, ríe la modelo, sin dar más detalles.