“Propio de su cultura”: hijo de Eva Gómez defiende el carácter de su madre y el apodo de “mami” que se ganó en “Tierra Brava”

Los primeros días de Eva Gómez en el encierro de “Tierra Brava” no han pasado inadvertidos para los televidentes del reality de Canal 13 ni para los propios participantes del programa, quienes ya le dieron el apodo de “mami” a la sevillana por su fuerte carácter y polémicos dichos en contra de Luis Mateucci y Junior Playboy, por la broma que el argentino le hizo a Fabio Agostini.

Un momento conflictivo en el reality, cuando el ex de Daniela Aránguiz y el mediático rostro nacional abrazaron al español para sacarlo desde el ala cómoda de la casona (donde quedó luego que su equipo, el verde, ganara la primera competencia del programa) hasta el incómodo espacio de la residencia donde quedaron los integrantes del equipo rojo.

La nueva mami de “Tierra Brava”

Un reto que alentó a que los demás integrantes del team de la española la bautizaran como la “mami” del encierro, y una clara demostración a Mateucci y Junior Playboy que con la exfigura de CHV deberán andarse con cuidado.

“Luis (Mateucci), cuando te decimos basta y somos cinco tienes que parar. Somos un equipo para lo malo y un equipo para lo bueno. Tratemos de pensar que somos siete, no dos ni uno. Si hay algo que puede perjudicar a Junior o cualquiera, no lo hago”, le criticó la matriarca al argentino, una vez que Pamela Díaz (del equipo ganador), pidiera que tanto el transandino como el nacional no participaran de la fiesta de la chilenidad organizada por el programa para los concursantes del reality.

Eva Gómez. Fuente: Captura de pantalla programa "Tierra Brava", de Canal 13.

La potente carta de presentación de Eva fue explicada en lun.com por Fernando Pesse, uno de los hijos de la sevillana.

“Cuando dicen lo del carácter se refiere a otra cosa, porque mi mamá tiene tiene mucha paciencia, es cero conflictiva”, puntualizó el joven, un férreo defensor de Gómez.

“Camilísima” lo negó más de tres veces: participante de Tierra Brava dice no tener romance con Alexis Sánchez

La desubicada broma que Daniela Castro le hizo a Luis Mateucci en “Tierra Brava”: palito por “Mago” Valdivia

“Lo que pasa es que ella trata de hablar las cosas de inmediato. Es mucho de hablar y eso es propio de su cultura. Para ella es mejor una verdad dolorosa dicha de buena forma, que una mentira para proteger”, cerró.

Nueva nominada, otras participantes y confesiones amorosas en Tierra Brava nuevamente ganan round frente a Gran Hermano