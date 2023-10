¿Timothée Chalamet y Bad Bunny aparecerán en el reality de las Kardashian? Esto es lo que se sabe

Las nuevas relaciones de Kylie y Kendall Jenner con Timothée Chalamet y Bad Bunny, respectivamente, han generado curiosidad entre los fans, por saber si los artistas formarán parte del reality show de las Kardashian.

Recordemos que las influencers acostumbrar mostrar estos detalles de sus vida personal en el programa, generando diversas reacciones en redes sociales.

La posibilidad de que Timothée Chalamet y Bad Bunny sean parte de Las Kardashian

En la actualidad, la emisión cuenta con más de 20 temporadas, que desde 2007 ha mostrado los momentos más polémicos de la familia.

Timothée y Bad Bunny son los nuevos integrantes, gracias a los noviazgos que tienen con las Jenner, siendo la sensación del momento.

De acuerdo con información publicada por “Variety”, el productor del programa, Ben Winston, aclaró que si las relaciones serán plasmadas.

Sobre la aparición del romance de Chalamet y Kylie, la cabeza del reality show aseguró que no se ha rodado nada que involucre a la estrella de Hollywood.

25.09 | Kylie Jenner junto a Timothée Chalamet llegando al cumpleaños de La Rosalía en Paris, Francia. pic.twitter.com/hyQUT4UTC7 — KJARG Media (@KJARGMedia) September 26, 2023

Al cuestionarle sobre la aparición del reguetonero, Winston también negó su presencia. “No, no hemos rodado eso”, dijo.

“Sin comentarios. Nada de lo que pueda decir puede aportarme cosas buenas al respecto. Si digo que espero hacerlo, entonces de repente eso es un titular, y de repente no tengo ningún acceso. No puedo ganar con eso. Así que solo puedo decir que no hemos rodado nada”, agregó el productor.

Kendall Jenner y Bad Bunny juntos en el desfile de Gucci y vistiendo lujo silencioso.



Bad Bunny usó pantalones de mezclilla anchos y una camisa blanca oversized. Accesorizó su look con un beanie beige, un bolso negro y mocasines. Al igual que Kendall, usó lentes de sol oscuros. pic.twitter.com/NRTQaV945D — SOY TRENDY (@soytrendyblog_) September 25, 2023

Las nuevas relaciones

Timothée y Kendall

Tras varias semanas de rumores, ya se confirmó que el actor mantiene un romance con la empresaria, luego de que fueron captados juntos en un concierto de Beyoncé.

Las imágenes fueron publicadas por “TMZ”, y rápidamente se viralizaron.

👀 CONFIRMADO 🚨



💬 Kylie Jenner y Timothée Chalamet han hecho pública oficialmente su relación tras ser vistos besándose en el concierto de Beyoncé en Los Ángeles. 😳pic.twitter.com/6dhCaACwFp — Venus Media (@venusmedia) September 5, 2023

Bad Bunny y Kendall

El cantante tiene una relación con la modelo, desde hace algunos meses, y esto se confirmó luego de que fueron vistos en diversas ocasiones.

Su más reciente logro fue su aparición como pareja en la nueva campaña de Gucci.