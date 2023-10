“Ya que quería mi expulsión...”: Jennifer Galvarini pone punto final a su amistad con Cony

La participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, resolvió qué hará con su amistad con Constanza Capelli, confesando que cortará todo lazo con la bailarina tras conocer que ella había pedido su expulsión del reality, acusándola de agredirla durante la fiesta de los viernes.

Así quedó en claro en una conversación que mantuvo con Francisco Arenas, más conocido con Papá Lulo.

“Si ella fue capaz de querer que me vaya, no es una buena amiga. Y ya que quería mi expulsión...menos con eso voy a hablar con ella”, señaló.

¿Se acaba la amistad Cony-Pincoya?

Días atrás también se refirió a la misma situación, aunque sin ser tajante.

“El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado”, avisó.

Además, agregó que “en este momento, el cariño está, el amor está, pero voy a hacer un paso al lado, pero es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo creo no vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener”.

“La voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es”, sentenció.